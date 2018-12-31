قائد في المقاومة لـ«البيان»: جاهزون للخيار العسكري إذا اقتضى الأمر

المصدر: ميدي- علي جعبور

أكد مدير التوجيه المعنوي بقوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي أحمد غيلان، أن ميليشيا الحوثي الإيرانية لم تلتزم بأية مفردة من مفردات اتفاق ستوكهولم، بل ذهبت إلى اختلاق حيل وأساليب للتنصل من التزاماتها أمام المجتمع الدولي.

وقال غيلان في تصريحات لـ «البيان»: «قناعتنا كاملة أن ميليشيا الحوثي لن تخرج إلا بقوة السلاح، ومع ذلك نحترم أي جهود لإحلال السلام وتجنيب المدينة المعارك والدمار، لكننا جاهزون للخيار العسكري، وإذا اقتضى الأمر سنتعامل مع ميليشيا بلغة القوة التي تفهمها، وسندحرها من الميناء ومن الحديدة كلها»

وأضاف: «الاتفاق يقضي بخروج المقاتلين من مدينة الحديدة وإعادة انتشار القوات خارجها لكن حتى الآن لم يحدث أي شيء من هذا، بل إن الميليشيا تروج أنها سلمت الميناء وتحاول إقناع الرأي العام أن الاتفاق يقضي فقط بخروجها من الميناء وليس من المدينة كلها».

كما يقضي بتسليم الحديدة والميناء للسلطات المحلية والتنفيذية التي كانت قائمة في 2014. وما نراه هو أن جماعة الحوثي تعد قوائم بعناصرها على أساس أنهم مسؤولون وأفراد أمن وتلبس مقاتليها ملابس عسكرية وأمنية وتسلم لهم أمن الميناء وتنشرهم في المدينة مدعية أنهم أمن محلي وخفر سواحل.

تعزيزات حوثية

وتابع «الاتفاق أيضا يقضي بفتح الطرقات للقوافل الإغاثية والمساعدات والميليشيا رفضت فتح الطرقات والسماح للقوافل بالمرور من حيث تتمركز، وتم تنفيذ هذا البند من طرف واحد هو طرف قوات المقاومة المشتركة»، كذلك يقضي الاتفاق بوقف كامل للعمليات العسكرية ووقف التعزيزات والحشد، ومنذ الاتفاق وميليشيا الحوثي تحشد التعزيزات وتطلق النيران على الأحياء وعلى قوات المقاومة بكل أنواع الأسلحة، وتستهدف أحياء وقرى بالهاون.

وأردف غيلان قائلاً: «الاتفاق يقضي بنزع الألغام وتسليم خرائطها للمختصين والفرق الهندسية، وهذا البند لم تنفذ منه الميليشيا أي شيء».

تنصل ومناورة

أما ما يخص بند تبادل الأسرى والمعتقلين فتم تبادل كشوفات بين وفد الحكومة ووفد الميليشيا بأسماء الأشخاص الذين يفترض مبادلتهم والإفراج عنهم لدى الجانبين، وقد سارعت الميليشيا الى الترويج بأن كشوفات المعتقلين التي سلمها وفد الحكومة تتضمن أسماء وهمية وأسماء معتقلين على ذمة قضايا جنائية وأسماء من عناصر القاعدة.. إلخ من التصنيفات التي تؤكد أن الميليشيا تحاول التنصل والمناورة واللعب بالأوراق لتتهرب من التزاماتها. وبالإضافة الى ذلك تمارس الميليشيا الكثير من الاستفزازات ومنها احتجاز وفد الحكومة لعدة ساعات وعدم السماح لهم بالعودة حسب برنامجهم.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات والممارسات تؤكد أن ميليشيا الحوثي لا تلتزم بعهودها وليس لديها استعداد للمضي في تنفيذ بنود الاتفاق، وأن موافقتها عليه لم تكن سوى موقف اضطراري لتخفيف الضغط الذي كان عليها وأوشك أن يدحرها من الحديدة تحت ضربات القوة العسكرية، وأنها تستثمر هذا الاتفاق لالتقاط أنفاسها وإعادة ترتيب أوراقها وصفوفها.

إلى ذلك،أعلن الجيش اليمني، إحراز قواته تقدماً ميدانياً في مديرية صرواح غرب مأرب واقترابها من مركز المديرية.

وقال مصدر عسكري يمني، إن قوات الجيش استعادت تبتي القرون المطلة على مركز مدينة صرواح، فيما لاذ مسلحو الحوثي بالفرار، وذلك عقب هجوم عنيف للجيش.

يوم محوري

أعلن رئيس لجنة الأسرى والمعتقلين عضو الوفد الحكومي المفاوض في مشاورات ستوكهولم هادي الهيج، أن الثامن من يناير سيكون يوماً محورياً في ما يخص ملف الأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً وهي نهاية المرحلة الرابعة.

وقال في تصريح لـ«البيان» إن المرحلة الرابعة ستتضمن الرد على الملاحظات، والتي بنهايتها ستكون الأمور أكثر وضوحاً وسيتم بعدها التوقيع على الكشوف النهائية، وذلك بعد أن تكون اللجنة قد انتهت من المرحلة الثالثة، بإبداء الملاحظات على الإفادات والتي تنتهي اليوم. وشدد الهيج أن ملف الأسرى هو أكثر الملفات إنسانية حيث يضم عشرات الآلاف من البشر والأسر، ما يستوجب أن تكون هذه المفاهيم واضحة لدى الجميع.