قرقاش: تأسيس مكتب «ائتلاف 14 فبراير» في بغداد سابقة خطيرة

شدّد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، على أنّ تأسيس مكتب «ائتلاف شباب 14 فبراير في البحرين»، في بغداد، أمرٌ مستنكر، ويمثّل سابقة خطيرة في التدخّل في الشؤون الداخلية. وقال معاليه في تغريدة على «تويتر»: «تأسيس مكتب «ائتلاف شباب 14 فبراير في البحرين»، في بغداد، مستنكر، ويمثّل سابقة خطيرة في التدخل في الشؤون الداخلية، نقف مع البحرين، في رفضها لشرعنة الائتلاف، والذي سعى عبر العنف لتقويض أمنها، قاعدة احترام السيادة، ورفض التدخّل في الشأن الداخلي أساسية في العمل العربي». دبي - البيان

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