برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: مساعدات الإمارات دعمت العمل الإنساني في اليمن

المصدر: دبي - سيد صالح

أشاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالدعم الإماراتي والسعودي لمشروعاته المستمرة في اليمن، وبدور التمويل المقدّم من الإمارات والسعودية في إنجاح هذه المشروعات.

ونشر البرنامج، أمس، على موقعه الشبكي، تقريراً عن المساعدات الإماراتية لمشروعاته في اليمن. وأكد التقرير أن المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات والسعودية لمشروعات البرنامج في اليمن دعمت العمل الإنساني والتنموي هناك، كما ساعدت اليمنيين على التعامل مع أزمتهم الراهنة على نحو يتسم بالكفاءة.

وأفاد البرنامج، في تقريره، بأن القيمة الإجمالية للمساعدات الإماراتية والسعودية لمشروعاته وأعماله الإنسانية والتنموية في اليمن بلغت 13.73 مليون دولار.

وأضاف أن هذه المساعدات تغطي مجالات حياتية وتنموية عدة، من أبرزها مياه الشرب، الصرف الصحي، الخدمات الصحية، برامج التوظيف الطارئة، عمليات إزالة الألغام من الأراضي اليمنية، وغيرها.

وأوضح التقرير أن عدد المواطنين اليمنيين المستفيدين من المساعدات الإماراتية والسعودية حتى الآن يُقدّر بنحو 1.5 مليون مواطن.