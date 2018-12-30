الجيش اليمني يكبد الحوثيين خسائر فادحة في تعز

المصدر: عدن، تعز- البيان،وكالات

كبد الجيش اليمني ميليشيا الحوثي الإيرانية خسائر فادحة في عدد من جبهات القتال، بعد يوم واحد من من فرض وحدات من الجيش اليمني، سيطرتها على سلسلة جبال المحصام مع عدد من القرى في الجنوب، والجنوب الشرقي لمدينة حرض شمالي محافظة حجه، شمال غربي اليمن.

وفي محافظة تعز قتل العشرات من الحوثيين في مواجهات مع عناصر الجيش الوطني اليمني بجبهة الضباب غرب المحافظة، وقال مصدر عسكري: إن معارك نشبت عقب محاولة عناصر من الميليشيا، التسلل باتجاه مواقع في محيط منطقة الصياحي وتبة الخلوة غرب مدينة تعز.

وذكر المصدر بحسب موقع سبتمبر نت، أن قوات الجيش تمكنت من إحباط محاولة الميليشيا للتقدم، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد أن تكبدت خسائر بشرية في صفوفها. في غضون ذلك قُتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا الانقلابية خلال مواجهات مع قوات الجيش في منطقة مكائر بمديرية جبل حبشي غرب المحافظة ذاتها. وشرقي المحافظة دمر الجيش اليمني، تجمعات للميليشيا، وقال مصدر عسكري يمني، إن وحدات من الجيش اليمني رصدت مواقع تجمعات لميليشيا الحوثي باتجاه معسكر التشريفات شرقي المدينة.

وأضاف المصدر، إن قوات الجيش دمرت مواقع التجمعات، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الإرهابية.

وفي تعز أيضاً، لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية مصرعهم، في اشتباكات مع الجيش اليمني، في جبهة مقبنة غربي تعز. وذكر قائد جبهة مقبنة العقيد حميد الخليدي أن الاشتباكات اندلعت في محيط الزوم في مديرية مقبنة، نتج عنها مقتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية.

إلى ذلك قالت مصادر محلية أن عدداً من القيادات الحوثية قتلت في المواجهات التي تشهدها محافظة الجوف، بين مسلحي الحوثي والجيش الوطني. وبحسب المصادر فقد لقي قائد جبهة صبرين القيادي الحوثي مختار أحمد المحاقري، والمقدم علي يحيى أحمد محمد المحاقري مع 10 من عناصر مسلحي الحوثي مصرعهم في اشتباكات مع الجيش الوطني في جبهة خب الشعف بمحافظة الجوف.