استطلاع «البيان»: الحوثيون لايحترمون المواثيق

المصدر: دبي - البيان عمّان - ماجدة أبو طير

أظهرت ثلاثة استطلاعات للرأي أجرتها «البيان» على موقعها الإلكتروني وعلى حسابيها في «تويتر» و«فيسبوك» انعدام الثقة الواضح لدى المستطلعة آراؤهم بشأن ميليشيا الحوثي الإيرانية حول التزامها باتفاق السويد، حيث أعرب 67 في المئة من المستطلعة آراؤهم أن فتح طريق الحديدة - صنعاء يمثل بداية لتطبيق اتفاق السويد وهو ما ذهب إليه 48 في المئة من المستطلعة آراؤهم على «تويتر» و58 في المئة على «فيسبوك» فيما استبعد 33 في المئة من المستطلعة آراؤهم على الموقع أن يمثل فتح طريق الحديدة - صنعاء بداية لتطبيق اتفاق السويد وهو ما قاله أيضاً 52 في المئة في «تويتر» و42 في المئة في «فيسبوك».

وفي قراءة للنتائج، أكد الخبير في الشأن الإيراني د. نبيل العتوم أنّ فتح الطريق يشكل بادرة أمل، ويأتي انسجاماً مع اتفاق السويد. الإشكالية الأساسية تكمن في محاولة السعي لثني الحوثيين عن مساعيهم الرامية لتطبيق الأجندة الإيرانية والهيمنة على باب المندب، فهنالك تصريحات إيرانية لافتة في الفترة الأخيرة تتركز على البحر الأحمر، الذي تسعى طهران من خلاله إلى أن تحقق إيران الكبرى وأن تبسط مجالها الحيوي.

وأضاف: «هذا الممر مهم جداً في ظل الانتصارات التي حققتها قوات الشرعية مدعومة بقوات التحالف، وحدّ من قدرة إيران على السيطرة على ممرات متعددة، ومن خلاله سيتم إيصال الإغاثات للشعب اليمني الذي يعاني من أزمة إنسانية حقيقية وعلى شفا مجاعة».

كسب الوقت

ومن جهته أشار الكاتب الصحفي جهاد أبو بيدر إلى أنّ اتفاق السويد ركز على فتح الطريق الشمالي لمدينة الحديدة والانسحاب منه حيث كانت هذه المطالب هي الأولوية، الحوثي رفض وفتح طريق الحديدة صنعاء، أي الطريق الشرقي. على ما يبدو أن ما ورد في اتفاق السويد لا يلائم سياسية الحوثي ويحاول المراوغة والتلاعب من خلال تنفيذ خيارات أخرى.

وأضاف: الحوثي لطالما انتهج سياسية كسب الوقت، وهي سياسية إيرانية من خلالها يحقق أهدافه. بالنسبة للشرعية فإن فتح الطريق الشرقي وسحب المقاتلين والآليات العسكرية يعد نجاحاً ونقطة الانطلاق لمواقع أخرى أكثر أهمية، فطريق الكيلو 16 أيضاً مهم لطالما كان مقراً لعملياتهم لوجود عدد كبير من مخازن الأسلحة به. ولكن بالمجمل فإن اتفاق السويد سيواجه جملة من الصعوبات ولن يكون الأمر بهذه السهولة، فالتنصل صفة الحوثي.