اتفاق عراقي أردني على إنشاء منطقة صناعية مشتركة

المصدر: بغداد - البيان

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الاتفاق مع نظيره الأردني عمر الرزاز، على إنشاء منطقة صناعية مشتركة على مساحة 24 كيلومتراً مربعاً.

وقال عبد المهدي خلال مؤتمر صحافي مشترك، مع الرزاز في بغداد أمس: «اتفقنا على إنشاء منطقة صناعية مشتركة بمساحة 24 كيلومتراً مربعاً، التعاون الاقتصادي والتجاري بين العراق والأردن سيزداد»، مشيراً إلى أنّه بحث مع الرزاز أيضاً مسألة الإعفاءات الجمركية مع الأردن.

وأشار عبد المهدي إلى أنّ العراق متفق مع الأردن على أنّ الحل السياسي هو الكفيل بإنهاء الأزمات في المنطقة.

وأضاف عبدالمهدي، إنّ المباحثات مهمة جداً لتحقيق مخرجات حقيقية وإحراز تقدم إضافي في العلاقة بين البلدين الشقيقين الجارين، مردفاً: «نعتز بعلاقتنا مع الأردن وشعبها العزيز، ويسعدنا أن تتطوّر العلاقات العراقية الأردنية بشكل أكبر لنحقق تطلعات شعبينا في تحقيق أمننا المشترك، والمزيد من الاستقرار والازدهار الاقتصادي وتجاوز الصعوبات.

وإننا ننظر باحترام للدور الأردني في تعزيز الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب ودعم قواتنا العسكرية والأمنية بمختلف صنوفها في مجالات التدريب وتعزيز القدرات، ونطمح إلى توسيع التعاون في هذه المجالات».

من جهته، قال الرزاز، «إنه اتفق مع نظيره العراقي على أن يكون ميناء العقبة الأردني، من منصات تصدير النفط العراقي»، مضيفاً: «من دواعي سرورنا أن نكون في بغداد ملتقى العروبة والحضارة لنرسم أطراً جديدة لعلاقاتنا قوامها الشراكة الحقيقية، والملك عبدالله الثاني وجّهنا لفتح الأبواب مشرعة للتعاون مع العراق الشقيق، وتقديم كل ما نستطيع في جميع المجالات».