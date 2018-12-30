«غلوبال ريسيرش»: 6 قواعد أميركية في العراق

المصدر: بغداد - عراق أحمد

نقلت وسائل إعلام عراقية عن موقع «غلوبال ريسيرش» الأميركي، تسجيله 800 قاعدة عسكرية للولايات المتحدة في العالم، مشيراً إلى أنّ من بينها ست قواعد رئيسية في العراق.

وذكر الموقع، أنّ اتفاقية عسكرية وقعت في العام 2014، مع حكومة إقليم كردستان، نصت على بناء خمس قواعد بمناطق تحت سيطرتها تتوزع على النحو التالي: قاعدة قرب سنجار، وأخرى في منطقتي أتروش والحرير، فضلاً عن قاعدتين في مدينة حلبجة بمحافظة السليمانية قرب الحدود الإيرانية، والتون كوبري، التابعة لمحافظة كركوك.

وأفاد التقرير، بأن الولايات المتحدة تستخدم مطار القيارة العسكري، جنوبي الموصل، بعد تأهيل المدرج وتهيئة البنى التحتية للمطار، وفي غرب العراق اتخذت القوات الأميركية قاعدتين أساسيتين لها في محافظة الأنبار، والتي تحاذي سوريا والأردن، هما قاعدة عين الأسد في قضاء البغدادي، والحبانية.

ونوه التقرير بأن واشنطن اتخذت من قاعدة بلد الجوية الواقعة في محافظة صلاح الدين مقرّاً لها للتحكم بطلعات طائرات «أف 16»، ولها قاعدة في معسكر التاجي شمالي بغداد، توجد فيها قوة لأغراض التدريب.