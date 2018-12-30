الداخلية الكويتية تحيل 5 شركات للنيابة العامة لاتجارها بالبشر

المصدر: الكويت - وكالات

أعلنت الداخلية الكويتية، عن إحالة خمس شركات إلى النيابة العامة بتهمة الاتجار بالبشر. وقالت مصادر لصحيفة الجريدة الكويتية في عددها الصادر، أمس، إن قرار الإحالة جاء بعد أن توصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى أن تلك الشركات تاجرت بإقامات نحو 2000 عامل بإصدار تأشيرات وهمية لهم لتحصّل من تلك التجارة المجرّمة، التي تصل عقوبتها إلى السجن، مبالغ كبيرة تصل إلى مئات الآلاف من الدنانير.

وأضافت وزارة الداخلية، إن الأجهزة الأمنية تركز على مكافحة هذه الجرائم، بعدما كشفت تحرياتها عن وجود عمالة سائبة في عدد من المناطق تعود لشركات مغلقة وأخرى لا مقار لها.

وأضافت، إن وزارة الداخلية أحالت إلى النيابة هذا العام قرابة 10 قضايا من هذا النوع، تتضمن أعداداً كبيرة من العمالة، بعضها دخل إلى البلاد وآخرون مازالوا ينتظرون، مبينة أن النيابة أصدرت قرارات بحجز العمالة على ذمة التحقيقات، مع انتظار الملفات الأخرى التي ترد إليها من الداخلية للتحقيق معها في ضوء التحريات والأدلة المحالة.