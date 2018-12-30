الأسد يؤكد التنسيق مع العراق للقضاء على ما تبقى من بؤر إرهابية

المصدر: دمشق - د.ب.أ

تلقى الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، رسالة من رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، نقلها فالح الفياض مستشار الأمن الوطني العراقي. وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن الرسالة تمحورت حول تطوير العلاقات بين البلدين، وأهمية استمرار التنسيق بينهما على الأصعدة كافة، وخاصة في ما يتعلق بمحاربة الإرهاب، والتعاون القائم بهذا الخصوص، ولا سيما على الحدود بين البلدين.

وشدد الأسد، خلال اللقاء، على أن العلاقات الجيدة مع العراق الشقيق، والتعاون القائم في مكافحة الإرهاب، شكل عامل قوة لكلا البلدين في حربهما على الإرهاب، مؤكداً أهمية مواصلة هذا التعاون، والتنسيق حتى القضاء على ما تبقى من بؤر إرهابية في بعض المناطق السورية والعراقية.

وشهد اللقاء تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أكد الرئيس الأسد، أن الأحداث الإيجابية التي تشهدها المنطقة، وخاصة على صعيد استعادة الأمن والاستقرار في معظم المدن السورية والعراقية، تؤكد أن إرادة شعوب المنطقة في الحفاظ على سيادة بلدانها، كانت أقوى من المخططات الخارجية. وتطرّق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم التأكيد على ضرورة تطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين السوري والعراقي.

بشائر خير

قال مستشار الأمن الوطني العراقي، فالح الفياض، إن نجاح الشعب العراقي في مواجهة الإرهاب، والانتصارات التي حققتها سوريا، وتمكنها من استعادة الأمن ودحر الإرهاب على معظم أراضيها، والتي كان آخرها دخول الجيش السوري إلى منبج، تشكل بشائر خير على المنطقة بكاملها.