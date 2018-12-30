علماء اليمن يثمنون الدور السعودي

المصدر: الرياض - سبأنت

أشاد علماء اليمن بجهود المملكة العربية السعودية الداعمة للموقف اليمني على الصعيد الدبلوماسي علاوة على الدعم الذي تبذله في كل المجالات العسكرية والإنسانية والاقتصادية والتنموية.

وأوضح عدد من علماء اليمن في تصريحات، نشرتها مجلة المنبر اليمني في عددها الأخير، أن استجابة المملكة السريعة لنداء الحكومة الشرعية، وقيادتها للتحالف الداعم للشرعية في اليمن، كان منطلقاً من الأخوّة القائمة والمجاورة الدائمة والروابط المتصلة، مؤكدين أن تلك الروابط لن تنفك أبدًا لأن مصير البلدين مشترك.

وعبر عدد من هيئة علماء اليمن عن عدم ثقتهم بوفاء الحوثي بما وقع عليه في مشاورات السويد من تعهدات، نتيجة للتاريخ الطويل الذي امتلأ بانقلابه على كل اتفاق وعلى كل ما يوقع عليه خلال مسيرته التدميرية في اليمن.