الحوثي يخرب عمداً تاريخ اليمن وتراثها

المصدر: عدن - وكالات

لم تكتف ميليشيا الحوثي بالانقلاب على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر عام 2014، بل عمدت منذ ذلك التاريخ إلى تخريب «ثقافة الشعب اليمني» وتاريخه، سواء عبر فرض مناهج تعليمية غريبة عن المجتمع اليمني، بحسب ما أكد أكثر من مرة مسؤولون يمنيون، أو عبر طمس التاريخ، والتعدي على القلاع الأثرية والمتاحف.

وفي فيديو يضيء على ملف نهب الآثار وبيعها في السوق السوداء، أعاد وزير الإعلام اليمني معمر الارياني فيديو نشره على حسابه على تويتر، ظهر ضمنه حسين الحوثي، مؤسس جماعة الحوثيين، يستخف بتاريخ اليمنيين، مقللاً من شأن الآثار والقلاع التاريخية الموجودة في مأرب والجوف وغيرهما، متهماً اليمنيين بتقديس تلك الأماكن.

وسلط الشريط الضوء على انتهاكات الحوثيين بحق آثار البلاد، حيث عمدوا على مدى سنوات إلى نبش المواقع ‏الأثرية وبيع القطع الأثرية في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم، إضافة إلى تعريض المتاحف للتدمير الكلي أو الجزئي خاصة في محافظتي أبين وتعز التي تعرضت فيها المتاحف ‏لأضرار جسيمة نتج عنها فقدان الكثير من محتوياتهما من المقتنيات والقطع الأثرية ‏والمخطوطات.