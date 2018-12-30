نزع مئات الألغام من الطرق المؤدية إلى الحديدة

المصدر: عدن - وكالات

تمكنت فرق نزع الألغام التابعة للجيش الوطني اليمني من نزع مئات الألغام، وتفكيك العبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي في الخطوط الرئيسية والفرعية في خط صنعاء- الحديدة، والخطوط المؤدية إلى مدينة الحديدة.

وقال مصدر مسؤول في ألوية العمالقة: «إن فرق نزع الألغام بدأت يوم الجمعة أعمالها تمهيداً لعودة الحياة لمدينة الحديدة، وتسهيل مرور المواطنين بعد انسحاب ميليشيا الحوثي الانقلابية من المدينة وموانئها».

وأوضح المصدر أن فرق الجيش تمكنت من نزع المئات من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيا في مداخل مدينة الحديدة، بهدف فتح طرقات آمنة للمواطنين للمرور إلى مدينة الحديدة في حال نفذت ميليشيا الحوثي التزامها بالانسحاب من المدينة ومينائها.

وكانت اللجنة المشتركة المكلفة بالإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب ميليشيا الحوثي، عقدت الخميس أول اجتماعاتها، حيث شدد فريق الإشراف الأممي، الجنرال، باتريك كاميرت، على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار والبرنامج الزمني الذي يبدأ تنفيذه بتثبيت الاتفاق، وبدء انسحاب الميليشيا من موانئ الحديدة.