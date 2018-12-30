الإرياني يطالب المنظمات في مناطق الميليشيا بمراجعة أدائها

المصدر: عدن - وكالات

قال وزير الإعلام معمر الإرياني، تعليقاً على نهب الميليشيا الحوثية للمساعدات الإنسانية (السلة الغذائية) المقدمة من منظمة الغذاء العالمي للعاملين في مؤسسة الثورة للطباعة والنشر وعددهم 1200موظف ولمدة عام كامل، إن فضحية النهب تلك نموذج لعمليات النهب الواسع التي مارستها الميليشيا للمساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة في مناطق سيطرتها

وتساءل الإرياني قائلاً: إذا كانت الميليشيا الحوثية الإيرانية قد قامت بنهب السلة الغذائية الخاصة بالإعلاميين رغم نهبها مرتباتهم منذ أكثر من عامين، فكيف هو الحال بباقي موظفي ومؤسسات الدولة، وما هو وضع المواطنين العاديين الذين لا يجدون أي قناة للتواصل مع المنظمات الدولية والهيئات العاملة في مجال الإغاثة؟!

‏الوزير الإرياني ناشد منظمات الإغاثة الدولية بسرعة مراجعة شاملة لأدائها في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية وبما يضمن وصول المساعدات لمستحقيها، وعدم استغلال ومتاجرة هذه الميليشيا بالأوضاع المتردية للمواطنين وملف الإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن لنهب وتكديس المليارات على حساب معاناة الناس.