التحالف: الحوثيون يمنعون خروج قافلة إغاثية إلى صنعاء

المصدر: الرياض - وكالات

قال الناطق الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، منعت قافلة إغاثية تتبع لإحدى منظمات الأمم المتحدة، وتبلغ حمولتها (32) طناً من الدقيق، مغادرة ميناء الحديدة باتجاه صنعاء.

وأوضح المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف أصدرت التصاريح اللازمة بتحرك القافلة الإغاثية، وتأمين تحركها من خلال مناطق سيطرة الحكومة الشرعية بالحديدة، بعد استكمال كافة التنسيقات مع الجيش الوطني اليمني.

وأضاف الناطق، أن الميليشيا الحوثية الإرهابية رفضت خروج القافلة الإغاثية من ميناء الحديدة، وكذلك رفضت تأمين الطريق الآمن إلى صنعاء، مما يمثل تعطيلاً متعمّداً وإعاقة للعمل الإغاثي والإنساني.

وأكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف، استمرار إصدار التصاريح للمنظمات الإغاثية كافة، وتأمين تحركها لرفع معاناة الشعب اليمني، وكذلك دعم كافة الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وما تم التوصل إليه في اتفاق السويد. وأشارت القوات المشتركة إلى أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية الإرهابية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني، ومبادئ العمل الإغاثي وتعطيل ما تم الاتفاق عليه في السويد.