مصدر حكومي: الميليشيا أنكرت 2946 معتقلاً

المصدر: عدن ـ سبأنت

أكد مصدر حكومي مسؤول، التزام الحكومة بتنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى والمعتقلين، محذراً ميليشيا الحوثي الإيرانية من التنصل عن الاتفاق والكف عن محاولات إفشاله بدءاً بتقديم إفادات كاذبة وغير صحيحة. وطالب المصدر بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفت، بالضغط على ميليشيا الحوثي وإلزامها بتنفيذ الاتفاق الذي وقعت عليه في مشاورات السلام استوكهولم بالسويد.

وأوضح المصدر أن ميليشيا الحوثي أنكرت وجود 2946 معتقلاً في سجونها من أصل 8576 اسمًا تضمنها الكشف الذي قدمه الوفد الحكومي في مشاورات السويد.

وأكد المصدر أن المعتقلين الذين تحاول الميليشيا إخفاءهم لأسباب غير معلومة موجودون بالفعل في معتقلات وسجونها وأن بعضهم كانوا قد ظهروا في السابق على القنوات التلفزيونية التابعة للحوثيين.

كما أوضح أن ميليشيا الحوثي الانقلابية لم تقدم أي إفادات عن اعتقال وخطف البهائيين وأنها ترفض الإفراج عنهم، كما تلفق تهماً جنائية لآخرين معتقلين لديها.