قرقاش: تأسيس"ائتلاف 14 فبراير" في بغداد سابقة خطيرة

المصدر: البيان الالكتروني

استنكر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوم السبت، تأسيس مكتب "ائتلاف شباب 14 فبراير في البحرين" في العاصمة العرقية بغداد.. مؤكداً ان هذا الخطوة تمثل سابقة خطيرة في التدخل بالشؤون الداخلية لمملكة البحرين.

وقال معاليه في تغريدة على حسابه في "تويتر": " تأسيس مكتب "ائتلاف شباب ١٤ فبراير في البحرين" في بغداد مستنكر و يمثل سابقة خطيرة في التدخل في الشؤون الداخلية، نقف مع البحرين في رفضها لشرعنة الائتلاف والذى سعى عبر العنف لتقويض أمنها، قاعدة احترام السيادة ورفض التدخل في الشأن الداخلي أساسية في العمل العربي."