شهيد في الجمعة الـ40 لمسيرات العودة بغزة

المصدر: غزة، رام الله - البيان، وكالات

استشهد شاب فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة وأصيب العشرات في مواجهات «الجمعة رقم 40» لاحتجاجات مسيرات العودة التي اندلعت بين آلاف الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة.

بينما أعلنت إسرائيل استئناف إطلاق بالونات حارقة من غزة لأول مرة منذ أسابيع، في وقت قالت الأمم المتحدة إن عام 2018 سجل رقماً قياسياً في عدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين مقارنة مع السنوات الأخيرة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع أشرف القدرة في بيان "استشهد كرم محمد فياض (26 عاما) إثر اصابته برصاصة من قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق خان يونس" حيث نقل الى مستشفى محلي قبل الإعلان عن وفاته.

وأعلن مسعفون عن عدد من الإصابات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق، بينهم صحافي أصيب بالرصاص الحي جراء قمع الجيش الإسرائيلي متظاهرين اقتربوا من السياج العنصري الفاصـل شرقــي غــزة.

وتوافد آلاف الفلسطينيين بعد صلاة الجمعة إلى خيام العودة، المقامة على أطراف شرق غزة رغم الأجواء الماطـرة.

بالونات حارقة

وصباح أمس أعلن الاحتلال عن استئناف إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة لأول مرة منذ أسابيع.

إلى ذلك قالت الأمم المتحدة إن عام 2018 سجل رقماً قياسياً في عدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين مقارنة مع السنوات الأخيرة بالتزامن مع الارتفاع في أعداد المنازل الفلسطينية المهدومة بداعي البناء غير المرخص.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة أنه استشهد ما مجموعه 295 فلسطينياً وأُصيبَ أكثر من 29000 آخرين بجروح خلال عام 2018 على يد قوات الاحتلال الاسرائيلية.

وأضاف، في تقرير، أن هذا هو أعلى عدد من الشهداء الذين يسجَّلون في عام واحد منذ العدوان الاسرائلي على غزة في 2014، وأعلى عدد من المصابين منذ أن استهلّ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عمله على توثيق أعداد الضحايا في الأرض الفلسطينية المحتلة في عام 2005.

دعوة

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إلى خطوات أوروبية لوقف الاستيطان الإسرائيلي. وقال عريقات، في بيان ، إن على الاتحاد الأوروبي «اتخاذ خطوات عملية لوقف جرائم إسرائيل، خاصة في مجال تكثيف النشاطات الاستيطانية».