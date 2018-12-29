البحرية المغربية تنقذ أكثر من 367 مهاجرا

المصدر: الرباط - أ ف ب

أفاد مصدر عسكري أن البحرية الملكية المغربية أنقذت ليل أمس في البحر المتوسط 367 مهاجراً معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا يحاولون بلوغ السواحل الإسبانية.

وقال المصدر إن المهاجرين الذين تم إنقاذهم، بينهم نساء وأطفال، كانوا «يواجهون صعوبات على متن زوارق عدة». وأضاف «أنهم جميعاً بخير بعدما نقلتهم وحدات البحرية الملكية إلى أقرب موانئ».

وأوردت حصيلة رسمية أخيرة أن المغرب اعترض نحو 68 ألف مهاجر وتصدى لـ 122 «شبكة إجرامية ناشطة» بين يناير ونهاية سبتمبر. وإضافة إلى مهاجري جنوب الصحراء، تكررت في الأشهر الأخيرة محاولات شبان مغاربة المغادرة على متن زوارق مطاطية.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن الطريق البحري بين المغرب واسبانيا بات الأكثر سلوكاً من جانب المهاجرين، مع وصول أكثر من 55 ألفاً و200 شخص إلى السواحل الاسبانية هذا العام.