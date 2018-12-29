الإرياني وباكريت يدشنان بث قناة المهرة الفضائية رسمياً

المصدر: الرياض - سبأنت

دشنت قناة المهرة الفضائية، مساء أول من أمس، بثها رسميًا عبر قمر النايلسات، تحت إشراف وزارة الإعلام والسلطة المحلية، بحضور وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ومحافظ المهرة راجح باكريت.

وقال وزير الإعلام في تصريح صحفي إن القناة ستكون رافدًا أساسيًا وإضافة نوعية للإعلام الوطني، مشيرًا إلى أن القناة تمثل إحدى ثمار اليمن الاتحادي الذي يقوده رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.

وأكد الوزير الإرياني استعداد وزارة الإعلام لتأهيل منسوبي القناة، ومنحها كل التسهيلات اللازمة لأداء رسالتها في خدمة المجتمع اليمني وأبناء محافظة المهرة بشكل خاص.

وكان محافظ المهرة راجح باكريت أكد في كلمة خلال حفل التدشين، أن قناة المهرة تعتبر اللبنة الأولى في تحقيق الازدهار والرقي وتحقيق النهضة التنموية، وقال إن القناة ستكون منبرًا حرًا لكل أبناء المهرة.

وطاف وزير الإعلام والضيوف بمرافق القناة، واطلعوا على التجهيزات الفنية، مشيدين بما تمتلكه القناة من إمكانيات وكوادر.

وأوضح القائمون على فضائية المهرة أن القناة ستعمل وفق رؤية عصرية وسياسة إعلامية شفافة تحت إشراف وزارة الإعلام اليمنية والسلطة المحلية.