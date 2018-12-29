ضبط معدات تصنيع «درونز» في طريقها للحوثيين

المصدر: عدن - وكالات

ضبطت الأجهزة الأمنية في منطقة الجوف باليمن، أمس، شحنة مواد تصنيع الطائرات دون طيار (الدرونز)، كانت في طريقها إلى ميليشيا .

وذكرت مصادر أمنية أن الحمولة التي ضبطت كانت أجزاء منها جاهزة لتركيب الطائرات المسيرة، وأجهزة اتصالات لا سلكية تقدمها إيران للميليشيات المتمردة.

وأحبطت الأجهزة الأمنية في الجوف خلال الأشهر الماضية، العديد من محاولات تهريب المخدرات والأسلحة والذخائر، كانت في طريقها إلى الحوثيين. وكان الناطق باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي، كشف قبل أيام عن طريقة تهريب إيران للأسلحة إلى ميليشيا الحوثيين، في اليمن.

وقال إن تهريب الأسلحة يبدأ من الضاحية الجنوبية في بيروت، ومن ثم من إيران عبر البحر، أو ما سماه بالسفينة الأم، حيث يتم تهريبها إلى داخل اليمن. وأوضح خبراء أن الساحل الطويل الذي تمتلكه محافظة حجة اليمنية على البحر الأحمر يمثل تحديًا أمنيًّا كبيرًا؛ إذ يحتوي الساحل على العديد من الجزر غير المأهولة والنقاط غير المعروفة.

والتي يدخل السلاح عن طريقها، قادمًا من الجانب الآخر من البحر، فرغم جهود التحالف العربي لوقف تهريب الأسلحة، فإن الميليشيا تستغل التركيز على ميناء الحديدة، وتبحث عن مناطق نائية في ساحل حجة لاستقبال الشحنات القادمة من إيران.