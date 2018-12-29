العساف: السعودية تشهد تحوّلاً ولا تمر بأزمة

المصدر: الرياض - وكالات

أكد وزير الخارجية السعودي د. إبراهيم العسّاف أن المملكة لا تمرّ بأزمة وإنما تشهد تحوّلاً، مشيراً إلى ترحيب سعودي واسع بالقرارات الملكية الصادرة.

وقال العسّاف غداة تعيينه وزيراً للخارجية في إطار تعديل وزاري واسع أجراه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز: إن «قضية جمال خاشقجي أحزنتنا حقاً، جميعاً»، مضيفاً: «لكن في المحصّلة، نحن لا نمرّ بأزمة، نحن نشهد تحوّلاً».

من ناحية أخرى لقيت الأوامر الملكية السعودية ترحيباً واسعاً في المملكة، إذ أكد مدير جامعة الملك فيصل د. محمد بن عبد العزيز العوهلي أن الأوامر التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين تبرز توجهات المملكة في المرحلة المقبلة، وعزمها على استكمال تحقيق متطلبات «رؤية الوطن 2030».كما أكد مدير جامعة الجوف د. إسماعيل بن محمد البشري أن القرارات تُعد استمراراً لنهج الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يعتمد على تخطيط طويل المدى مع استمرار التقييم والمراجعة.

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