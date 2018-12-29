الإمارات: نقف مع مصر في مواجهة الإرهاب

المصدر: أبوظبي - وام

دانت دولة الإمارات العربية المتحدة التفجير الإرهابي الآثم الذي وقع أمس في الجيزة بجمهورية مصر العربية الشقيقة والذي استهدف حافلة سياحية مما أدى إلى وفاة ٤ وإصابة 12 آخرين من ركاب الحافلة.

وقالت في بيان في هذا الشأن إن دولة الإمارات العربية المتحدة تقف مع مصر الشقيقة حكومة وشعباً في مواجهة الإرهاب، الذي يسعى للنيل من استقرار مصر ووحدتها الوطنية ومسيرتها التنموية. وأعرب البيان عن تعازي دولة الإمارات لمصر الشقيقة حكومة وشعباً ولأسر ضحايا هذا العدوان، متمنية الشفاء العاجل للجرحى. كما استنكرت السعودية والبحرين التفجير الإرهابي.

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