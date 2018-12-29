الإمارات: وفود رسمية إلى سوريا قريباً

المصدر: دبي، القاهرة - البيان، وكالات

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد توجّه وفود رسمية من الدولة لزيارة سوريا، مشددة في الوقت ذاته على أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية تحتاج إلى توافق عربي.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، معالي الدكتور أنور قرقاش، إن هناك نية لزيارات وفود رسمية من الإمارات إلى سوريا في الفترة المقبلة. وأكد قرقاش أن قرار عودة سوريا للجامعة العربية يحتاج إلى توافق عربي. وفي تصريحات نقلتها قناة «العربية»، أشار قرقاش إلى أن الجميع مقتنع بأنه لا بد من مسار سياسي لحل الأزمة السورية. وأوضح معاليه أن فتح الاتصال مع دمشق لن يترك الساحة مفتوحة للتدخلات الإيرانية.

وحظي قرار دولة الإمارات العربية المتحدة عودة العمل بسفارتها في دمشق باهتمام كبير على المستويين الإقليمي والدولي، ووصفته مصادر خليجية بأنه يشكل تطوراً محورياً لتفعيل الوجود العربي في سوريا ودعم استقلالها وسيادتها ومواجهة مخاطر التدخلات الإقليمية بالشأن السوري.

في الأثناء، أعلنت وزارة خارجية مملكة البحرين في بيان «استمرار العمل في سفارة المملكة لدى الجمهورية العربية السورية علماً بأن السفارة السورية لدى المملكة تقوم بعملها وأن الرحلات الجوية بين البلدين قائمة دون انقطاع»، بينما أكد وزير الخارجية، خالد بن أحمد آل خليفة أن سوريا بلد عربي رئيس في المنطقة. وقال الوزير في تغريدة على حسابه على تويتر: «لم ننقطع عن سوريا ولم تنقطع عنا رغم الظروف الصعبة». وأضاف أن بلاده تقف مع سوريا لحماية سيادتها وأراضيها من أي انتهاك. كما قال: «نقف مع هذا البلد في إعادة الاستقرار إلى ربوعه وتحقيق الأمن والازدهار لشعبه الشقيق».

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