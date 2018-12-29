اتساع نطاق الاحتجاجات في السودان

المصدر: الخرطوم - طارق عثمان

تواصلت التظاهرات في السودان لليوم العاشر احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية، وشهدت الخرطوم، أمس، عمليات كر وفر بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين خرجوا عقب صلاة الجمعة في مناطق متفرقة بالعاصمة، وأطلقت قوات الأمن الرصاص الحي في الهواء واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة لمنع المتظاهرين من الخروج للشوارع، وسط أنباء عن اعتقال 13 من قيادات المعارضة لترتفع الاعتقالات إلى 22 قيادياً، بينما عبّر رئيس الوزراء السوداني معتز موسى عن أسفه لسقوط قتلى، وقال: «نرجو ألا يتكرر الأمر». في السياق علمت «البيان» أن مشاورات مكثفة تجريها أحزاب الحوار لاتخاذ قرار بالانسحاب من حكومة الوفاق الوطني.

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