المصدر: عدن - البيان

كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تسجيل 190 خرقاً حوثياً مند وقف إطلاق النار في الحديدة. وفي غضون ذلك منعت الميليشيا وفد الشرعية من مغادرة مقره، حيث كان من المفترض أن يغادر مدينة الحديدة ظهر أمس، كما رفضت الانسحاب من موانئ الحديدة، بعد انتهاء جولة الاجتماعات مع لجنة المراقبة الأممية، وتم الاتفاق على فتح الطريق الشرقي الذي يربط الحديدة بصنعاء وتعز اليوم السبت، بعد أن تراجعت الميليشيا عن موافقتها السابقة بفتح المدخل الشرقي للمدينة من المناطق الواقعة تحت سيطرتها وإزالة الألغام.

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ـــ اتفاق على فتح الطريق بين صنعاء والحديدة وتعز اليوم