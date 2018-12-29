الإمارات تدين الاعتداء الإرهابي على حافلة سياحية في الجيزة

المصدر: أبوظبي - وام

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة التفجير الإرهابي الآثم الذي وقع أمس في الجيزة بجمهورية مصر العربية الشقيقة والذي استهدف حافلة سياحية مما أدى إلى وفاة 4 وإصابة 12 آخرين من ركاب الحافلة.

وقالت في بيان في هذا الشأن إن دولة الإمارات العربية المتحدة تقف مع مصر الشقيقة حكومة وشعباً في مواجهة الإرهاب، الذي يسعى للنيل من استقرار مصر ووحدتها الوطنية ومسيرتها التنموية.

وأعرب البيان عن تعازي دولة الإمارات لمصر الشقيقة حكومة وشعباً ولأسر ضحايا هذا العدوان، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

كما ادانت كل من المملكة العربية السعودية والبحرين التفجير الإرهابي وأعربتا عن وقوفهما مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في مواجهة الإرهاب.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي أن عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة سياحية بمنطقة الهرم ارتفع إلى ٤ قتلى بينهم مرشد سياحي مصري، موضحاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الموقف.

وتأتي تصريحات مدبولي فيما أمر النائب العام في مصر بفتح تحقيق موسع وسريع للحادث وكانت حافلة سياحية قد تعرضت لانفجار عبوة بدائية الصنع أثناء مرورها بالجيزة في مصر حيث قُتل ٣سائحين فيتناميين ومرشد مصري وأصيب ١٢ آخرون. وأصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً جاء فيه: «انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخبأة بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة، أثناء مرور حافلة سياحية تقلّ 14 سائحاً من الجنسية الفيتنامية.

وأوضح البيان أن الأجهزة الأمنية انتقلت إلى موقع الانفجار لاستكمال عمليات الفحص المتعلقة بالحادث. وشهدت الأيام الأخيرة تشديد الإجراءات الأمنية في المواقع المهمة بالقاهرة والمحافظات، قبيل احتفالات عيد الميلاد.