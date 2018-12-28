السعودية: إعادة تشكيل مجلس الوزراء

المصدر: الرياض - وكالات

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، عدداً من الأوامر الملكية، اشتملت على إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسته، وإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاســة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

كما صدر أمر ملكي بتعيين الدكتور إبراهيم العساف وزيراً للخارجية، وعادل الجبير وزير دولة للــشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، وتعيين تركي الشبانة وزيراً للإعلام.

وتضمّنت الأوامر الملكية إعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة هيئة الرياضة، وتعيــين عبد العزيز بن تركي الفيصل بدلاً منه، فيما عُيّن تركي آل الشيخ رئيساً للهيئة العامة للتــرفيه. كما نصّت على تعيين الأمير عبد الله بن بندر وزيراً للحرس الوطني.

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