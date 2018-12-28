تفسيرات الحوثي تهدّد اتفاق الحديدة

المصدر: عدن - البيان، وكالات

واصلت اللجنة المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة وانسحاب ميليشيا الحوثي من موانئ المدينة الثلاثة اجتماعاتها لليوم الثاني، برئاسة كبير المراقبين الدوليين الجنرال باتريك كاميرت.

وأكدت مصادر في مكتب الأمم المتحدة باليمن أن ممثلي الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي قدّموا ملاحظاتهم على آلية تنفيذ اتفاق السويد بشأن وقف إطلاق النار وانسحاب الميليشيا من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ثم إعادة انتشار القوات من وسط المدينة إلى خارجها. وقالت مصادر حكومية إن تنفيذ الاتفاق يواجه جملة من الصعوبات، أهمها تفسيرات ممثلي الميليشيا للاتفاق، وتنصّلهم من الالتزام بالانسحاب من الموانئ الثلاثة وتسليمها إلى الأمم المتحدة، وقولهم إن السلطة المحلية، التي ستتولى إدارة المحافظة، هي المعيّنة حالياً من قِبلهم، على الرغم من إدراكهم أن المجلس المحلي المنتخب هو المعني بإدارة المحافظة وبقوات الشرطة التي كانت قائمة قبل سيطرة الميليشيا.

من جهة أخرى واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أعمالها الإغاثية والإنسانية في محافظة حضرموت اليمنية. وقدمت في هذا الصدد مساعدات غذائية لأهالي مديرية بروم ميفع في إطار المشاريع والأعمال الإنسانية التي تنفذها في «عام زايد» وتغطي الجوانب الإغاثية والصحية والتعليمية والبنية التحتية في مختلف المحافظات المحررة.

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