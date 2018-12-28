الإمارات تعيد فتح سفارتها في دمشق

المصدر: أبوظبي، دبي، دمشق - البيان، وكالات

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عودة العمل في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق، حيث باشر القائم بالأعمال بالنيابة مهام عمله من مقر السفارة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة اعتباراً من أمس.

وذكرت الوزارة أن هذه الخطوة تؤكد حرص حكومة دولة الإمارات على إعادة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مسارها الطبيعي، بما يعزز ويفعّل الدور العربي في دعم استقلال وسيادة سوريا ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية ودرء مخاطر التدخلات الإقليمية في الشأن العربي السوري.

وأعربت عن تطلع دولة الإمارات إلى أن يسود السلام والأمن والاستقرار ربوع سوريا. في الأثناء، قال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدات نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «قرار دولة الإمارات عودة عملها السياسي والدبلوماسي في دمشق يأتي بعد قراءة متأنية للتطورات، ووليد قناعة بأن المرحلة المقبلة تتطلب الحضور والتواصل العربي مع الملف السوري حرصاً على سوريا وشعبها وسيادتها ووحدة أراضيها».

وأضاف معاليه: «الدور العربي في سوريا أصبح أكثر ضرورة تجاه التغوّل الإقليمي الإيراني والتركي، وتسعى الإمارات اليوم عبر حضورها في دمشق إلى تفعيل هذا الدور، وأن تكون الخيارات العربية حاضرة، وأن تسهم إيجاباً تجاه إنهاء ملف الحرب، وتعزيز فرص السلام والاستقرار للشعب السوري». ورحّبت تونس بعودة سفارة دولة الإمارات إلى العمل في دمشق، مؤكدةً أهمية تلك الخطوة في العمل العربي المشترك وتقريب وجهات النظر.

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