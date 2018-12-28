المصدر: عمان-البيان - باريس- البيان - نيودلهي- البيان

في الهند تساعد مشاريع الطاقة الشمسية التي عادة ما تموّلها مؤسسات تقدم قروضاً صغيرة في الحد من انبعاثات الكربون، وتحقيق هدفها بمضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة إلى ستة بالمئة أو 25 ألف ميغاوات خلال السنوات الأربع المقبلة.

في الهند من المتوقع أن تزيد انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى ما بين 4 مليارات طن و7.33 مليارات طن في 2031.

وأظهرت دراسة موّلتها الحكومة الهندية، مؤخراً، أن نصيب الفرد من الانبعاثات الذي يقدر بأنه 1.2 طن من المتوقع أن يرتفع إلى 2.1 طن بحلول 2020. وتمثل الطاقة المتجددة في الهند أقل من ثلاثة بالمئة من إجمالي السعة الموجودة، وتمثل الرياح الجزء الأغلب من مساهمة الطاقة المتجددة.

وتقدر مؤسسة المشاركة للطاقة المتجددة وفاعلية الطاقة التي تباشر 10 مشاريع للطاقة المتجددة من خلال القروض الصغيرة أن هناك حاجة إلى 234 مليار روبية (49 مليار دولار) لإمداد 65 مليون منزل في الريف بالمصابيح.

1968

شهدت باريس على مدى الأسابيع الماضية احتجاجات عارمة وأعمال عنف، حيث تم إحراق عشرات السيارات وتخريب واجهات البنوك وشركات التأمين فيما وصف بأنها أسوأ احتجاجات منذ نصف قرن أثناء تظاهرات مايو 1968، التي قادها طلبة الجامعات وأدت آنذاك لإحداث تغيير جذري في المجتمع.

وكان حراك «السترات الصفراء» قد انطلق في السابع عشر من الشهر الماضي؛ احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود والضرائب، وضد السياسة الاقتصادية الليبيرالية التي ينتهجها الرئيس ماكرون الذي أطلق عليه البعض اسم رئيس الأغنياء، نظراً لنزعته النخبوية البعيدة عن هموم الشعب حسب وصفهم.

15

حصل اليمن على المركز الأول في المعرض الثقافي، وذلك خلال فعاليات المهرجان الدولي للثقافات والمأكولات الشعبية الذي أقامته جامعة ملايا الماليزية خلال العام الجاري بمشاركة أكثر من ١٥ دولة من مختلف دول العالم.

وقد شارك طلاب وطالبات اليمن الدارسون بجامعة ملايا بجناح خاص للموروث الثقافي، وكذلك جناح في المأكولات الشعبية وقدموا فيه نماذج رائعة للموروث الشعبي اليمني وأكلاته الشعبية اللذيذة التي لاقت إقبالاً من مختلف طلاب وطالبات الجامعة، وحاز جناح اليمن على أعلى تصويت من قبل الزائرين للمهرجان وفاز بالمرتبة الأولى.

50000

شاركت فلسطين في الاحتفالية الخامسة والعشرين لبرنامج المنح الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمي، في العاصمة الأردنية عمان، والتي ينظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن.

ومثل فلسطين م.سامر كلبونة مدير دائرة متابعة وتنفيذ المشاريع في سلطة جودة البيئة وعضو اللجنة التوجيهية للبرنامج، ونادية الخضري منسقة البرنامج في فلسطين، وممثلي ثلاث جمعيات أهلية تعني بالشأن البيئي.

يذكر أن برنامج المنح الصغيرة يعمل في فلسطين منذ العام 1998 ويقدم منحاً تصل إلى نحو 50 ألف دولار لمؤسسات أهلية تنفذ مشاريع في ستة مواضيع تعتبر من أولويات البرنامج وهي: تغير المناخ، والتنوع الحيوي، والمياه الدولية، والمواد الكيماوية والنفايات، وتدهور الأراضي.

وعرضت الجمعيات قصص نجاح لمشاريع نفذتها في فلسطين، إذ قدم رئيس مركز أبحاث التنوع الحيوي والبيئة د. محمد سليم اشتية، تجربة المركز في إنشاء وصيانة الحدائق النباتية التعليمية في فلسطين.