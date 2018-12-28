1450 وحدة استيطانية جديدة في الضفة

المصدر: الأراضي المحتلة-وكالات

صادق الاحتلال الإسرائيلي على بناء 1450 وحدة استيطانية جديدة إلى جانب مخطط يجري العمل عليه لبناء 837 وحدة أخرى، في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

فيما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تغول الاحتلال وأجهزته ومستوطنيه، مؤكدة أن الحكومة الإسرائيلية تستغل الانحياز الأميركي المُطلق والصمت الدولي لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية الهادفة إلى تهويد وضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها.

وحسب مصادر إعلامية فإن الوحدات الاستيطانية التي سيتم بناؤها في المستوطنات والبؤر هي على النحو التالي، 220 وحدة في «جفعات زئيف» و180 في «نافيل دانيئيل» و120 في «كارمسي تسور» و129 في «افني حيفتس» و62 في «معالي مخماش» و61 في «تسوفيم» و42 في «ألفيه منشيه» و55 في «تومر» و18 في «ادورا» و16 في «متساد» ووحدة واحدة في «شيلو»، كما تمت الموافقة على توسيع الحي الاستيطاني الشرقي من «تينا عومريم» وبناء 135 وحدة.

كما ذكرت المصادر ة انه يجري العمل على 13 مخطط بناء اخرى وصلت إلى مراحل متقدمة من الحوار للمصادقة عليها، منها 152 وحدة في «شفي شمرون» و94 وحدة في «حجاي» و100 وحدة في «حلميش- نفي تسوف» و75 وحدة في «شفوت راحيل -شيلو» و98 وحدة قرب «معالي عاموس» و82 وحدة في «عوفرا» ووحدتين في «تسوفيم».

إدانة وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تغول الاحتلال وأجهزته ومستوطنيه ضد الشعب الفلسطيني، بما يؤدي إلى خلق حقائق جديدة تُفرض كأمر واقع يصعب تجاوزها في أي مفاوضات مستقبلية، بحيث تُقوض أية فرصة لتحقيق مبدأ حل الدولتين.

إلى ذلك، صعّدت الحكومة الفلسطينية، أمس، اقتصادياً ضد إسرائيل، رداً على منعها استيراد منتجات فلسطينية.

وأعلنت في بيان منع دخول جميع أنواع الخضراوات والفاكهة والدواجن الإسرائيلية للأسواق الفلسطينية.

وأهابت الحكومة بالجمهور الفلسطيني والتجار العمل على التعاون من أجل إنجاح القرار، ودعتهم إلى حماية المنتج والاقتصاد الوطني، تماشياً مع مبدأ حماية المنتج المحلي.

وأشارت إلى أن قرارها جاء رداً على اتخاذ الجانب الإسرائيلي قراراً أحادياً لمنع دخول الخضراوات والفاكهة الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية.