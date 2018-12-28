تقدّم لقوات الشرعية في جبهة حرض

المصدر: ميدي - علي جعبور

حققت قوات الشرعية اليمنية تقدماً ميدانياً جديداً في جبهة حرض غرب محافظة حجة، حيث تمكن مقاتلو اللواء الأول قوات خاصة، من تحرير مناطق جديدة واقعة ضمن مديرية حرض وحدود مديرية مستبأ بعد معارك شرسة تكبدت خلالها ميليشيا الحوثي الإيرانية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري.

وقال قائد محور حرض، قائد اللواء الأول قوات خاصة العميد محمد الحجوري، في تصريح لـ«البيان» إن قوات الخاصة، وبإسناد من مقاتلات التحالف العربي، تمكنت من تطهير قرية المحصام أسفل جبل المحصام الاستراتيجي وتبة المدفعية وتبة المشارفة، شرق مدينة حرض، بالإضافة إلى السيطرة النارية على جبل المحصام.

مؤكداً أن القوات الخاصة تمكنت من كسر خط الدفاع الأول لميليشيا الحوثي باتجاه مثلث عاهم، لافتاً إلى أن المعركة تأتي بالتنسيق مع قوات التحالف العربي ضمن خطة عسكرية محكمة تشمل مثلث عاهم ومركز مديرية حرض.

وأوضح الحجوري أن الميليشيا تلجأ إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة بكثافة في أماكن سيطرتها في محاولة يائسة منها لمنع تقدم قوات الجيش دون مراعاة مصير المدنيين، وهو الأمر الذي تتعامل معه الفرق الهندسية التابعة للواء الأول وخبراء القوات المشتركة بنجاح تام وهمة عالية.