مصر تؤكد دعمها الكامل لأمن واستقرار السودان

المصدر: وكالات

أكّد وزير الخارجية المصري سامح شكري الخميس دعم القاهرة للخرطوم، في وقت تواجه الحكومة السودانية تظاهرات رفضاً لارتفاع أسعار الخبز شهدت مقتل عدد من المتظاهرين.

وعقد الوزير سامح شكري ورئيس المخابرات العامة عباس كامل مباحثات مع الرئيس السوداني عمر البشير وعدد من المسؤولين السودانيين.

وقال شكري في مؤتمر صحافي عقده اثر لقائه البشير في القصر الرئاسي في الخرطوم إنّ "مصر تثق في أنّ السودان سيتجاوز الظروف الحالية"، مضيفا أن "مصر دائما على استعداد لتقديم الدعم والمساندة للسودان وفق رؤية الحكومة السودانية وسياساتها".

وأكّد أنّ "أمن واستقرار السودان من أمن واستقرار مصر".