رئيس الوزراء العراقي يرفض لقاء ترامب في عين الأسد بالانبار

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف مصدر عراقي مطلع أن "رئيس الوزراء العراقي ​عادل عبد المهدي​ رفض لقاء الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في قاعدة عين الأسد بالأنبار"، مشيراً إلى أن "عبد المهدي اعتبر ذلك مخالف للأعراف الدبلوماسية" وفق ما نقلت قناة "​السومرية​ نيوز."

وأشار إلى أن "عبد المهدي أبلغ ترامب أن هذا التصرف لا يصب بمصلحة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين"، لافتاً أن "ترامب عبر من جانبه بمكالمة هاتفية مع عبد المهدي عن أسفه للخوف الذي أحاطه به فريقه الرئاسي في ​البيت الأبيض​."

وقال إنه "وعد بزيارة العراق بمناسبة أخرى"، مشيراً إلى أن "ترامب وجه دعوة رسمية لعبد المهدي لزيارة البيت الأبيض."