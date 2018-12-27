قرقاش: ميزانية إيران تؤكد عدم تخلّيها عن المغامرات والتدخلات

المصدر: دبي - البيان، طهران - وكالات

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الميزانية الإيرانية، التي أُقرّت أمس، تُظهر غير ما ادّعاه الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الهدف الأول لميزانية العام المقبل هو تحسين المستوى المعيشي للشعب الإيراني.

وقال قرقاش في تغريدة على «تويتر»: «كم نتمنى أن تكون هذه أولويات إيران بعيداً عن المغامرات والتدخلات الإقليمية»، مضيفاً: «للأسف الميزانية التي أُقرّت اليوم تقول بغير ذلك». في سياق آخر، أفادت وزارة الثقافة الإيرانية بأن البلاد ليس لديها أي إعلام مستقل، ولذلك يفضّل العديد من الإيرانيين استخدام مصادر الأخبار الأجنبية أو مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس قسم الأبحاث الإعلامية بالوزارة، حمید رضا بارار: «تنتمي الغالبية العظمى من وسائل الإعلام في البلاد إلى الدولة، أو تموّلها الدولة». ونُقل عنه قوله إن هذه الوسائل الإعلامية تقوم لذلك بدور الناطق بلسان الأحزاب السياسية على نطاق أوسع، وبإمكانها عمل ذلك بسبب تبعيتها الأيديولوجية.