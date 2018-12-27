ترامب في العراق: لن ننسحب وسنضرب الأعداء من هنا

المصدر: بغداد - وكالات

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الليلة الماضية في زيارة مفاجئة إلى العراق برفقة زوجته ميلانيا، لتفقد الجنود الأميركيين المنتشرين هناك بمناسبة عيد الميلاد.

وحطّت طائرة ترامب في قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار. وقال في تصريحات إنّ وجودنا في سوريا لم يكن أبداً بلا نهاية، لكن لا خطط على الإطلاق لسحب القوات الأميركية من العراق، وأضاف: «قد نستخدم العراق قاعدة إذا أردنا القيام بشيء في سوريا وضد أعدائنا في المنطقة». ودافع عن قراره سحب قواته من سوريا، وعبّر عن اعتقاده بأن كثيرين سيقتنعون بطريقة تفكيره.

وتعليقاً على استقالة وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، أوضح أنّه ليس في عجلة من أمره لاختيار وزير دفاع جديد، مبرزاً أنّ القائم بأعمال الوزير باتريك شاناهان «قد يبقى في المنصب لفترة طويلة». وأكدت الناطقة باسم البيت الأبيض أن الزيارة استمرت 3 ساعات، تلقى خلالها ترامب إيجازاً من القـــادة العسكريين والسفير الأميركي لدى بغداد، ولم تشر إلى أي لقاءات مع مسؤولين عراقيين.