الفريق الأممي يشدد على التزام الحوثي بالانسحاب من الحديدة وتفكيك الألغام

المصدر: عدن - البيان

أقرّت اللجنة المشتركة المكلفة بالإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، أمس، برنامج عملها كما هو مقرر بالجدول الزمني الذي يقضي بإتمام ميليشيا الحوثي الإيرانية الانسحاب من موانئ الحديدة الثلاثة بحلول نهاية العام الجاري.

وعقدت اللجنة أول اجتماعاتها، حيث شدد رئيس فريق الإشراف الأممي، الجنرال باتريك كاميرت، على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار والبرنامج الزمني الذي يبدأ تنفيذه بتثبيت الاتفاق وبدء انسحاب الميليشيا من موانئ الحديدة، ومن ثم إزالة المتاريس وفتح الشوارع، وانسحاب الميليشيا من المدينة وتفكيك الألغام، وتنتهي العملية بإعادة انتشار القوات في المدخل الشرقي وشارع صنعاء وجنوب المدينة، وهي المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات الشرعية. وبدأت الميليشيا بنزع الألغام التي زرعتها في مداخل حي 7 يوليو في الجهة الشمالية للمدينة.