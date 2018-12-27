الإمارات تؤكد تضامنها مع الحكومة الليبية في مواجهة العنف والتطرّف

المصدر: أبوظبي - وام، عواصم - وكالات

دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة حادثة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة الخارجية التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية، وتبناه في وقت لاحق تنظيم «داعش» الإرهابي.

واستنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي هذا العمل الإرهابي، مؤكدة موقف دولة الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب، وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع حكومة الوفاق الوطني والشعب الليبي الشقيق في مواجهة العنف والتطرف، وعن مواساتها أهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

كما دانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الهجوم على الوزارة.