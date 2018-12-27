حزمة مساعدات سعودية للشعب اليمني

المصدر: الوديعة، حجة - واس

عبرت منفذ الوديعة الحدودي مساعدات غذائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تشتمل على مواد غذائية تزن 111 طناً، تستهدف محافظة الجوف. وتأتي هذه المساعدات ضمن المشروعات الإغاثية والإنسانية المتنوعة التي يقدمها المركز لكافة المحافظات اليمنية دون تمييز.

كما عبرت منفذ الوديعة الحدودي، مساعدات غذائية تشتمل على 2100 سلة غذائية تزن 155 طناً و400 كيلوغرام، تستهدف محافظة لحج.

في السياق، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 30 طناً من السلال الغذائية للنازحين والمتضررين في مناطق «السادة الشرافية» و«السادة الطلامسة» و«السادة المغتربين» بمديرية حيران في محافظة حجة، يستفيد منها 2,400 فرد.