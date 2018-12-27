الدعم الإماراتي أنعش القطاع الصحي في تعز

المصدر: تعز - أحمد الباشا

كرّم مستشفى الثورة اليمني، في تعز، هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على الخدمات التي قدمتها لمساعدة الشعب اليمني، في كافة المجالات، بما في ذلك الرعاية الصحية، حيث واظبت الهيئة على تلبية الاحتياجات الصحية للسكان عبر توفير الأدوية والأجهزة الطبية لمستشفى الثورة، فضلاً عن خدمات الرعاية التي قدمتها دولة الإمارات للنازحين والمحتاجين.

وأطلقت هيئة مستشفى الثورة العام في محافظة تعز تقرير إنجازاتها في العام 2018 وذلك في فعالية رسمية أقيمت أمس في قاعة «الشهيد عبدالحليم الأصبحي»، بحضور وزير الصحة العامة والسكان د. ناصر محسين باعوم، ومحافظ محافظة تعز د. أمين أحمد محمود.

ويعد مستشفى الثورة من أكبر وأقدم مستشفيات اليمن، ويقدم خدماته لأكبر تجمع سكاني على مستوى الجمهورية اليمنية، وعملت في خدمة المواطنين في أحلك الظروف كقلعة إنسانية حصينة ولم تتوقف رغم استهدافها وقصفها بشكل متكرر من قبل ميليشيا الحوثي.

أبرز الإنجازات

حضر الفعالية مدير مكتب الصحة د. عبدالرحيم السامعي ووكيل أول محافظة تعز د. عبدالقوي المخلافي ووكيل الصحة د. إيلان عبدالحق وممثل الهلال الأحمر الإماراتي أ. إبراهيم الجبري، وعدد من الشخصيات الرسمية والاجتماعية.

وعُرض في الفعالية تقرير لأهم وأبرز إنجازات المستشفى خلال العام 2018 وعدد الحالات التي حصلت على الخدمات الصحية خلال العام 2018 تحت عنوان «هيئة مستشفى الثورة الماضي، الحاضر، المستقبل»، وقاموا بتكريم شركاء هذا النجاح وعلى رأسهم الهلال الأحمر الإماراتي.

وأشاد رئيس هيئة مستشفى الثورة العام الدكتور أحمد أنعم، بدور الهلال الأحمر الإماراتي، في تقديم الدعم المتواصل للمستشفى. وقال إن المستشفى يكاد يعتمد بصورة شبه كاملة على الدعم الجزيل للهلال الأحمر الإماراتي ليغطي احتياجاته الضرورية ليستمر في العمل.

كما أشاد مدير مكتب الصحة، د.عبدالرحيم السامعي، نيابة عن وزير الصحة والسكان، بالجهود المبذولة من قبل كادر وإدارة هيئة مستشفى الثورة العام في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين وصمودهم الأسطوري في وجه القصف والاستهداف المستمر من قبل ميليشيا الانقلاب، شاكراً كل الجهات والمؤسسات التي ساهمت في دعم المستشفى على رأسها الهلال الأحمر الإماراتي.

ترجمة النجاح

وفي تصريح لـ«البيان» قال مندوب الهلال الأحمر الإماراتي إبراهيم الجبري، إن هذا التكريم ترجمة للنجاح الذي حققته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مشاريعها التي استهدفت القطاع الصحي في عدد من المستشفيات وأهمها مستشفى الثورة أهم وأكبر مستشفيات مدينة تعز ذات الكثافة السكانية الكبيرة، وأن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مستمرة في تقديم الدعم وتنفيذ مختلف المشاريع الإنسانية لدعم اليمن.