عودة المهرجان الوطني للمسرح إلى عدن بعد 11 عاماً

المصدر: عدن ـ ياسر اليافعي

احتضنت العاصمة المؤقتة عدن، الأسبوع الماضي، فعاليات الدورة الأولى للمهرجان الوطني للمسرح. وتأتي هذه الدورة عقب الاستقرار الأمني الكبير الذي تشهده عدن، وعودة الحياة إليها بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها دول التحالف العربي لدعم عملية تطبيع الحياة عقب الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي عليها.

المهرجان نظمته وزارة الثقافة بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح ــا لشارقة، ويعد الأول الذي تحتضنه مدينة عدن منذ نحو 11 عاماً. وحقق المهرجان منذ يومه الأول نجاحاً كبيراً من خلال الإقبال الجماهيري الكبير ونوعية الأعمال المسرحية التي تم عرضها.

وشملت المسرحيات المتنافسة في المهرجان، «اللقاء العظيم» تأليف علي باكثير وإعداد وإخراج علي يافعي (عدن)، و«انسى» من تأليف عباس الحايك وإعداد سعيد عاطف وإخراج الدكتور عبدالسلام عامر (أبين)، و«الطوق» تأليف محمود الورواري وإخراج محمد اليافعي (عدن)، و«إغراء السنابل» تأليف خالد القحوم وإخراج عبدالهادي التميمي (حضرموت).

بالإضافة إلى مسرحية «من الجوال» تأليف إبراهيم الشاش وإخراج ياسر سّلام (عدن)، و«زبد» تأليف وإخراج عمر مكرم (عدن)، و«البريئة» تأليف مختار مقطري وإخراج محمد الرخم (عدن)، و«هاملت يستيقظ متأخراً» تأليف ممدوح عدوان وإخراج عدنان ناشر (الحديدة) و«ميس» تأليف هايل المذاري وإخراج أحمد جبارة (تعز).

تكريم الفائزين

في ختام الحفل شهد إعلان لجنة التحكيم للمهرجان وذلك بفوز مسرحية «ميس» لفرقة المسرح الوطني التابعة لمكتب الثقافة في مدينة تعز بالمركز الأول، وجائزة «أفضل عرض مسرحي متكامل» إخراجاً، وتمثيلاً، وديكوراً، وأزياء، ومؤثرات موسيقية.

وجائزة أفضل مخرج كانت من نصيب المخرج «عمر مكرم»، أما أفضل نص كان لمسرحية إغراء السنابل من محافظة حضرموت. وجائزة أفضل ممثل كانت بالمناصفة بين الفنان أحمد يافعي من مسرحية اللقاء العظيم والفنانة المسرحية سوسن في مسرحية «انسى».

عودة الروح

وقال مدير مكتب الثقافة بعدن فؤاد الهويدي إن هذا المهرجان جاء بعد آخر مهرجان أقيم في عدن في عام 2007 ويعتبر إعادة الروح للمسرح. وقال إن المهرجان يعد نقلة نوعية للعمل المسرحي في العاصمة المؤقتة عدن ويأتي تأكيداً على استقرار الأوضاع الأمنية وانتعاش المهرجانات الثقافية فيها.

وكيل محافظة عدن الأستاذ نصر محمد شاذلي قال إن المهرجان بمثابة عودة الروح للمسرح ليس فقط في عدن ولكن في اليمن كلها، وعبر عن سعادته بمثل هذه الفعاليات التي تعيد لعدن أمجادها بعد كل الأحداث التي شهدتها خلال السنوات الماضية.