قوات الأمن البحري جاهزة لحماية المياه اليمنية

المصدر: المكلا - سبأنت

زار وزير الثروة السمكية اليمني، فهد كفاين، معسكر قوات مصلحة خفر السواحل، في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، وتفقد قوارب الرقابة والتفتيش البحري التابعة للوزارة الراسية في ميناء المكلا.

واستمع كفاين من قائد فرع خفر السواحل في ساحل حضرموت العقيد هاني التميمي إلى توضيح عن جاهزية القوات وخاصة قسم الأمن البحري المختص بمراقبة وحماية المياه اليمنية من الاصطياد العشوائي والجائر وضبط المخالفين للوائح الصيد التقليدي بالتنسيق مع وزارة الثروة السمكية وهيئات المصايد السمكية.

كما ترأس الوزير كفاين في مقر قيادة المصلحة لقاء ضم قيادة مصلحة خفر السواحل فرع حضرموت، وقيادة الهيئة العامة للمصايد السمكية في البحر العربي ورئيس الاتحاد السمكي التعاوني.

وجرى في اللقاء بحث آليات إصدار تراخيص وترقيم سفن وقوارب الصيد التقليدي في منطقة البحر العربي، التي تنفذها قوات خفر السواحل بالتنسيق مع الهيئة العامة للمصايد السمكية في البحر العربي، واستعرض المختصون في المصلحة برنامج الترقيم وإصدار التراخيص الإلكترونية.