برهم صالح يدعو بابا الفاتيكان لزيارة العراق

المصدر: بغداد - وكالات

دعا الرئيس العراقي، برهم صالح البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان زيارة العراق، وعقد مؤتمر لحوار الأديان في مدينة أور التاريخية بمحافظة الناصرية.

وأكد الرئيس العراقي، خلال استقباله رئيس وزراء الفاتيكان، نيافة الكاردينال بيترو بارولين، والوفد المرافق، الذي يزور العراق حالياً، للمشاركة في احتفالات أعياد الميلاد، على ضرورة التعايش والتسامح ومناهضة التطرف، لدعم السلام والاستقرار، وإيجاد الحلول الجذرية للأزمات والقضايا في المنطقة.

وقال صالح إن «تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، والمبادئ القيمة للمسيح، توجب علينا بذل المزيد من الجهود، لتجنيب المنطقة والعالم الحروب والنزاعات العبثية». وشدد على أهمية: «توحيد الجهود بين مرجعيات الديانات المختلفة لمحاربة الفكر المتطرف، وعزل هذه الفئة الشاذة التي لا تعبر عن عقائد وقيم رسالاتنا السماوية والأعراف الاجتماعية».