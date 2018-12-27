تسريبات بشأن منح الفياض حقيبة الداخلية مقابل تخليه عن مناصبه

المصدر: بغداد - البيان

كشف تحالف «البناء» العراقي، أمس، حقيقة تقديمه مقترحاً إلى تحالف الإصلاح والإعمار، لغرض تمرير فالح الفياض وزيراً للداخلية، مقابل منح مناصب الفياض الحالية الثلاثة إلى الإصلاح.

وقال النائب عن التحالف، حنين قدو «سمعنا بوجود هكذا مقترح، لكن إلى الآن، ولا يوجد شيء مؤكد وصل إلينا».

وأضاف قدو، إن إعطاء مناصب الفياض إلى تحالف الإصلاح لغرض التصويت عليه وزيراً للداخلية، أمر وارد جداً، وغير مستبعد، فلا بد من وجود حل يرضي جميع الأطراف السياسية.

وكان من المقرر أن يصوت البرلمان على آخر خمسة مناصب وزارية شاغرة، يوم الاثنين الماضي، لكنه صادق فقط على شيماء خليل وزيرة للتربية ونوفل موسى وزيراً للهجرة، قبل أن تعم الفوضى خلال جلسة البرلمان.

وذكرت تقارير أمس أن تحالف البناء عرض تخلي الفياض عن مناصبه الثلاثة (رئاسة ميليشيات الحشد الشعبي ومستشار الأمن الوطني ورئيس جهاز الأمن الوطني) وتقاسمها مع تحالف الإصلاح، مقابل التصويت لمصلحته في الجلسة المقبلة للبرلمان المقررة في الثامن من الشهر المقبل.

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، قدم اسم فالح الفياض ضمن كابينته الوزارية، للتصويت عليه أمام البرلمان، وسط اعتراضات كتل تحالف الإصلاح والبناء، وكتل أخرى، ما أدى إلى عرقلة التصويت وتأجيله لأكثر من مرة.

ولم يرفض البرلمان الفياض، كمرشح للداخلية، إلى جانب مرشحين آخرين تم رفضهم لوزارات التربية والهجرة والدفاع، لكنه أيضاً لم يجد قبولاً يكفيه للوصول إلى المنصب.