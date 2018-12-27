مخطط لـ2200 وحدة استيطانية بالضفة

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

وافقت لجنة في وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي على خطط لبناء نحو 2200 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة وهو ما أثار غضباً فلسطينياً واسعاً، فيما أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذه عملية دهس في نابلس.

وفي حين أكدت هيئة البث الإسرائيلي أن تقدماً طرأ على إجراءات بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة.. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة فلسطيني حاول تنفيذ عملية دهس في الضفة الغربية.

وأكدت مصادر فلسطينية إصابة الشاب رائد ذياب (35 عاماً) من بلدة كفر قليل بعيارين في القدم جراء إطلاق الاحتلال النار عليه.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال فجر أمس ثمانية فلسطينيين في الضفة. وقالت مصادر فلسطينية إن عدداً من الشبان أصيبوا خلال مواجهات في مخيم بلاطة واقتحام بلدة الخضر جنوب بيت لحم ومدينة البيرة.

في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينيين رياض المالكي أنه سيشرع بتقديم طلب دولة فلسطين دائمة العضوية في الأمم المتحدة خلال زيارته إلى نيويورك منتصف الشهر المقبل.

وفيما يتعلق بنية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، قال المالكي إنه سيتم التوجه لمجلس الأمن لتفعيل قراره 2334 القاضي بإدانة الاستيطان والمطالبة بفتح تحقيق رسمي بشأنه من قبل محكمة الجنايات الدولية، وفي حال فشل تمريره فسيتم طرحه في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند «متحدون من أجل السلام».

وفي السياق ذاته، حذّرت منظمة التحرير الفلسطينية من تصعيد إسرائيل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية قبيل انتخاباتها المبكرة المقررة في أبريل المقبل.