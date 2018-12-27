انتشال جثة "رجل البئر" بعد أكثر من أسبوع تحت الأرض

المصدر: البيان الالكتروني

تمكنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية مساء اليوم الأربعاء من استخراج جثة عياش محجوبي بعد أكثر من أسبوع تحت الأرض، وفق ما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية.

يذكر ان الشاب عياش محجوبي البالغ من العمر 26 سنة سقط في بئر إرتوازية بمنطقة أم الشمل دائرة الحوامد بولاية المسيلة.

وقد أصبحت سقوط عياش الحديث العام والخاص في الجزائر والذين أرجعوا اللوم على السلطات التي أهملت في عملية إنقاذه ولم تعط لها أهمية، ما أثار سخط سكان المنطقة والشعب الجزائري ككل، الذين تعاطفوا مع الحادثة وتطوعوا بالعتاد وتنقلوا إلى منطقة أم شمل من أجل إنقاذه. كما بذلت مصالح الحماية المدنية كل مجهوداتها في إنقاذه.

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