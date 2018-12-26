كرامة: حلمي أن أمشي على قدمي

المصدر: دبي - البيان

تحولت حياة الطفلة اليمنية كرامة ناجي الأعرج، ذات السنوات السبع إلى مأساة حقيقية، بعدما انفجر فيها أحد ألغام الموت التي زرعتها الميليشيا الحوثية، بعد أن ظنت أن اللغم لعبة مسلية.

ويقول ناجي الأعرج، والد كرامة: «انفجرت العبوة بجانب منازلنا التي سيطر عليها الحوثيون قرب جبل طريف، فأصيبت ابنتي بشظايا وتمزقت أوتار قدميها، وقد خضعت لعملية جراحية، لكنها باءت بالفشل ولم تستطع أن تمشي بعدها، وعرضنا الحالة على طبيب المفاصل والأعصاب، وأخبرنا أنها تحتاج إلى جراحة تطويل الوتر».

وتقول كرامة وملامح وجهها ترتسم عليها مرارة المأساة: «لا أستطيع الذهاب إلى المدرسة، لأنه لا يوجد من يساعدني كما أن مدرستي بعيدة». وختمت حديثها لفريق المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام) بكلمات تتقطع لها القلوب عن أمنيتها وحلمها قائلة: «أمنيتي أن أتعالج وحلمي أن أمشي على قدمي».

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