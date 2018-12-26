الفريق الأممي يحدّد اليوم الجدول الزمني لانسحاب الحوثي

المصدر: عدن - البيان

يعقد الفريق الأممي للإشراف على تطبيق الهدنة، في مدينة الحديدة، اليوم اجتماعاً يضم اللجنة المشتركة، المشكّلة من ممثلي الشرعية والميليشيا ورئيس فريق المراقبين الدوليين، برئاسة الجنرال باترك كاميرت.

وحسب مصادر يمنية، من المقرر أن يبحث الاجتماع البرنامج الزمني لعملية الانسحاب الحوثي من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى خلال مدة لا تتجاوز أربعة أيام.

وقالت مصادر لـ«البيان» إن ممثلي الشرعية في اللجنة المشتركة أعدوا ملفاً متكاملاً عن تلاعب ميليشيا الحوثي بوثائق وبيانات قوات الشرطة والأمن في محافظة الحديدة وضم المئات من مسلحيها إلى قوام هذه القوات، وغيرها من الانتهاكات. وأظهرت ميليشيا الحوثي مؤشرات على التنصل من الاتفاق.



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