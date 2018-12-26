اعتقالات ومواجهات وحملات دهم وتفتيش في الضفة

المصدر: رام الله، القدس المحتلة - البيان، وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، 8 فلسطينيين من مدينة القدس، كما دهمت عدداً من المناطق في الضفة الغربية، في وقت هاجم مستوطنون مزارع في جنوب الخليل، واقتلعوا 200 شجرة زيتون، وجرفوا مساحة واسعة من الأراضي.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلاً من: عمر محمد سعيد أبو غنام (شقيق الشهيد علي أبو غنام)، محمد ناجي أبو جمعة، محمد علي أبو غنام، مهند خويص، يوسف أبو لبن من حي الطور- جبل الزيتون، ومهند كيالة من مخيم شعفاط، وعمر أبو دهيم، وكرم عويسات من حي جبل المكبر، بعد أن دهمت منازلهم وفتشتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب نسر ناصر جعص، بعد أن دهمت منزله في مخيم جنين وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية زبدة جنوب غرب جنين، ودهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتهما، وعرف من أصحابها: ماجد إبراهيم بدارنة، ومنازل لعائلتي عمارنة وعطاطرة، كما شنّت حملة تفتيش واسعة بين كروم الزيتون.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة رأس العامود في القدس، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز لتفريق المتظاهرين. وفي سلوان جنوب المسجد الأقصى، ألقى شبان فلسطينيون عدداً من الزجاجات الحارقة على بؤرة استيطانية في البلدة. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شرق رام الله، وبلدة دير نظام شمال غرب رام الله، وشنّت عمليات دهم وتفتيش لمنازل المواطنين.

تجريف

إلى ذلك، اقتلع مستوطنون من مستوطنة «بيت يتير»، أمس، أكثر من 200 شجرة زيتون، شرق يطا جنوبي الخليل.وأفاد منسق اللجان الوطنية لمقاولة الجدار والاستيطان جنوب الضفة راتب الجبور بأن مستوطني مستوطنة «بيت يتير»، المقامة على أراضي يطا، اقتلعوا أكثر من 200 شتلة زيتون في منطقة أتوينين تعود للمواطن بركات محمد مر. وفي السياق ذاته، أقدم مستوطنو «سوسيا» على حراثة أكثر من 12 دونماً من أراضٍ تعود ملكيتها لعائلة النواجعة.