السيسي يؤكد متانة وخصوصية العلاقات مع السعودية

المصدر: القاهرة - البيان

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس متانة وخصوصية العلاقات المصرية السعودية خلال استقباله أمس الدكتور عبد الله بن محمد آل شيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، والوفد البرلماني المرافق له.

وصرح السفير بسام راضي، الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن الرئيس السيسي رحب برئيس مجلس الشورى السعودي، وطلب نقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

مؤكداً متانة وخصوصية العلاقات المصرية السعودية الممتدة. كما أشاد الرئيس السيسي بالمواقف المُقدرة للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادةً وشعباً تجاه مصر على جميع الأصعدة، والتي تعكس الروابط التاريخية والمودة المتأصلة والتحالف الاستراتيجي الوطيد بين الدولتين.

مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية الارتقاء بقنوات التواصل الشعبية بين الجانبين على المستوى البرلماني. وذكر الناطق الرسمي أن الدكتور عبد الله الشيخ نقل إلى الرئيس السيسي تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

مؤكداً اعتزاز المملكة بما يجمع البلدين من أواصر تاريخية ثابتة وعلاقات وثيقة، وحرص السعودية على تعزيز التعاون مع مصر على جميع المستويات، والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما ثمن رئيس مجلس الشورى السعودي الجهود البناءة والملموسة في مصر خلال السنوات الأخيرة للنهوض بالدولة على المحاور التنموية كافة، خاصةً المحور الاقتصادي من خلال تطوير البنية التحتية وإقامة المشروعات القومية العملاقة في مختلف أنحاء الجمهورية وفي شتى المجالات في مدة زمنية قياسية، مشيداً في الوقت ذاته بدور مصر المركزي بالمنطقة باعتبارها دعامة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي.